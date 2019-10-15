Рейтинг Зеленского пошатнулся, а оппозиция стала популярнее

В октябре украинские социологи провели исследование, согласно результатам которого в стране пошатнулся рейтинг президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается сегодня на сайте Киевского международного института социологии.

Падение пока не значительно - только на 7 процентов, однако и занимает свой пост украинский гарант не так уж долго - после инаугурации прошло всего пять месяцев. По мнению респондентов, за это время он не выполнил пока ни одного своего громкого обещания: ни коррупционеров не посадил, ни войну в Донбассе не закончил.

В той или иной степени, с одобрением к деятельности Зеленского в сентябре и октябре текущего года относятся 64% опрошенных украинцев. Совершенно не одобряют - 22%.

Не довольны работой вновь сформированного правительства 27% респондентов, а действия Верховной рады в течение сентября и октября не одобряют 30% жителей страны.

При этом социологи отмечают уверенный рост популярности оппозиции. Если раньше в поддержку Юлии Тимошенко высказывались 19% опрошенных, то сейчас её рейтинг поднялся до 23%. Рейтинг Юрия Бойко, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", достиг 24%, поднявшись на 4 пункта.

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Фото: ru.wikipedia.org