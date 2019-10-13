Леонид Кравчук: Путин относится к Зеленскому лучше, чем к Порошенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин относится к главе Украины Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

На высказывание экс-главы постсоветской республики обратили внимание "РИА Новости".

Владимир Путин, пояснил Леонид Кравчук, начал "слушать, а не просто слышать" Владимира Зеленского. С Петром Порошенко же, считает первый президент Украины, Путин не хотел разговаривать.

Президент России и глава Украины, напоминает Кравчук, смогли, например, договориться об обмене пленными. Раньше, указывает экс-глава постсоветской республики, такое было сложно представить.

"Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство", — заявил Леонид Кравчук.

Кравчук занимал пост президента Украины с декабря 1991 года по июль 1994 года.