Путин посоветовал Зеленскому проявить "политическую волю"

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить выполнение Минских договоренностей в рамках недавно подписанной "формулы Штайнмайера". В частности, Путин указал на недавний срыв процесса разведения сил в Донбассе.

"Ну не может Владимир Зеленский обеспечить со своей стороны разведение сил. Зону, которую должны были освободить украинские военные, заняли националистические батальоны", - пояснил российский президент.

Владимир Путин посоветовал своему украинскому коллеге "проявить политическую волю", чтобы реализовать комплекс мер по разведению сил в Донбассе. Он также подчеркнул, что со стороны ДНР и ЛНР уже несколько раз подавали сигнал, что готовы приступить к разведению сил, однако украинская сторона игнорировала сигналы.

Позже глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинская сторона сорвала процесс разведения сил в населенном пункте Петровское в последний предусмотренный день на отведение сил.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о срыве разведения сил в Донбассе украинской стороной. На последней встрече контактной группы, которая состоялась 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Запланированное разведение сил должно было начаться еще 7 октября. В заявленный день отвод войск так и не начался. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала операции разведения сил необходим недельный режим тишины.

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