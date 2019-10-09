В Луганской области радикалы подрались с полицией

Пресс-служба МВД Украины сообщила о двух задержанных радикалах, которые устроили драку на подконтрольном ВСУ блокпосту. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские полицейские пропустили группу националистов к населенному пункту Золотое, где должно было произойти разведение сил.

На сайте МВД сообщается, что потасовка возникла во время плановой проверки документов. Колонна из 25 автомобилей подъехала к блокпосту Кременная. Сотрудники полиции потребовали пассажиров авто предоставить документы, однако они отказались. Несколько желающих пересечь блокпост вели себя агрессивно и спровоцировали драку. Именно их и задержали правоохранители.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Украина сорвала разведение сил, запланированное на 7 октября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил 7 октября в населенных пунктах Золотой и Петровское не состоится, несмотря на достигнутые договоренности в Минске. По его словам, эти поселения подверглись обстрелам, поэтому Украина вынуждена ждать еще семь дней.

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