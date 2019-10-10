Украина вновь сорвала операцию по разведению сил в районе Золотого

Украина вновь сорвала предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе поселка Золотое.

Об этом заявил глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня гвардии полковник Михаил Филипоненко, сообщают "РИА Новости".

По словам Филипоненко, Украина "не предпринимает даже попыток" к разведению сил и средств в районе Золотого.

Напомним, что на последней встрече контактной группы, которая состоялась 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Запланированное разведение сил должно было начаться еще 7 октября.

В заявленный день отвод войск так и не начался. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала операции разведения сил необходим недельный режим тишины.

Разведение сил было перенесено на среду, 9 октября, но снова не состоялось.

Отметим, что в данный момент в регионе активизировались украинские радикальные националистические добровольческие отряды. Представители батальонов пообещали, что останутся и будут защищать Донбасс в том случае, если Вооруженные силы Украины все же уйдут с данных территорий.