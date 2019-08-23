В КНДР пригрозили стать "самой большой угрозой" для США

Северная Корея продолжит оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов, если американская сторона и дальше будет придерживаться санкционного режима против КНДР. Такое заявление сделал глава северокорейского МИД Ли Ен Хо.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - цитирует его слова агентство "Интерфакс".

По словам министра, Пхеньян не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают свои военные угрозы. При этом КНДР готова как к совместному диалогу, так и к конфронтации.

"Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания", - заключил глава МИД Северной Кореи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с конца июля текущего года Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Ким Чен Ын назвал ракетные пуски "предупреждением" Южной Корее и США.

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