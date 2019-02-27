Трамп в начале переговоров назвал Ким Чен Ына "великим лидером"

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с Дональдом Трампом в рамках саммита США-КНДР 27 февраля во вьетнамской столице. Перед переговорами лидеры государств сообщили, что встреча должна принести "ощутимые плоды".

Ким Чен Ын подчеркнул, что президент США Дональд Трамп проявил мужество, так как согласился принять участие в саммите. Северокорейский лидер добавил, что переговоры — отличная возможность преодолеть разногласия, которые накопились между США и КНДР.

В свою очередь Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "великим лидером", а также своим другом. Трамп добавил, что у Северной Корее имеется большой экономический потенциал и США помогут его развить, если Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о заявлении Трампа относительно северокорейской экономики. Накануне встречи с Ким Чен Ыном президент США написал в Twitter, что экономический потенциал Северной Кореи не имеет границ.

Фото: www.whitehouse.gov

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