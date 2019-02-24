Трамп предрек Северной Корее статус "великой экономической державы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциал экономического роста Северной Кореи больше, "чем у любой другой нации". Он написал об этом в twitter накануне встречи с Ким Чен Ыном, которая должна состояться 27-28 феврале во Вьетнаме.

Главным условием быстрого развития страны Трамп назвал отказ от ядерного оружия. В таком случае, по мнению американского президента, КНДР "может быстро стать одной из самых великих экономических держав в мире". При этом, Трамп высоко оценил качества самого Ким Чен Ына, назвав руководителя в числе трех основных преимуществ страны, наряду с ее населением и географическим положением.

При этом, похвалил Трамп и "санкции", которые ввели Россия и Китай в отношении Северной Кореи, выполняя резолюцию Совета безопасности ООН. Американский президент назвал эти меры "очень полезными".

Первая встреча американского и северокорейского лидеров состоялась в июне 2012 года в Сингапуре. Главной темой переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына является денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Трамп признался в получении от Ким Чен Ына "красивых писем".

Источник фото: wikimedia.org

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