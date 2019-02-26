Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся на этой неделе в Ханое, во втором раунде переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Эксперты просчитали шансы строн на достижение поставленных целей.

"Председатель Ким понимает, возможно, лучше, чем кто-либо другой, что без ядерного оружия его страна может быстро стать одной из великих экономических держав в любой точке мира. Из-за его местоположения и людей (и его самого), есть больший потенциал для быстрого роста, чем любая другая нация!" — написал президент США в Твиттере. То есть он считает, что Пхеньян захочет отказаться от ядерного оружия в обмен на помощь в экономической модернизации.

Заметим, что после первого саммита, Ким приостановил ядерные испытания и пуски ракет и возвратил американских заключенных и останки военнослужащих, погибших в Корейской войне. А Трамп перестал угрожать КНДР сменой режима и значительно сократил совместные военные учения, проводимые ежегодно с Южной Кореей.

Трампа, вероятно, теперь устроит обнародование всех существующих северокорейских ядерных установок, а так же график ядерного и ракетного демонтажа. Вероятно, он будет настаивать также о присоединении КНДР к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это восстановило бы обязательство Северной Кореи сотрудничать с обязательными инспекциями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Однако, Ким, вероятно, мыслит другими категориями. Об этом говорят его действия. Во главу угла он ставит воссоединение с соотечественниками на второй половине полуострова и для него денуклеаризация означает также отказ Южной Кореи от ядерного зонтика США. Объединение ставит во главу угла и его коллега в Сеуле Мун Чже-ин, они ведут успешные двусторонние переговоры, что сильно уменьшает негативное восприятие КНДР в мире.

А когда в мае прошлого года вице-президент США Майк Пенс заявил, что Северная Корея может закончить так же, как Ливия, поскольку США нужна полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация - и немедлено, то последовала резкая отповедь. Ким предупредил в новогоднем обращении, что если Соединенные Штаты "продолжат применять санкции и оказывать давление на нашу Республику", то "мы будем вынуждены найти новый способ защиты суверенитета страны, высших интересов государства и достижения мира и стабильности на Корейском полуострове ".

В арсенале торга главы КНДР может быть тоже "немедленная" отмена санкций и заключение мирного договора с США, который формально положит конец Корейской войне 1950- 1953 годов ( сегодняесть только соглашении о прекращении огня).

Как сказал "Правде. Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, "благодаря тому, что Корея стала ракетно-ядерной державой, с ней все считаются". Как только она откажется от этих программ, она встанет в ситуацию Ирана, Венесуэлы и так далее. В США, отметил эксперт, опасаются, что из этой встречи выйдет победителем Ким Чен Ын, который сумеет продлить режим односторонних уступок со стороны Соединенных Штатов Америки, не отказываясь от ракетно-ядерного потенциала. По данным американской разведки, Пхеньян втихую продолжает его совершенствовать, отметил Владимир Васильев.

По его словам, "многие противники Трампа открыто обвиняют его в том, что он хотел бы получить на этой истории Нобелевскую премию мира и что он готов ради этого заключить даже мирный договор с Северной Кореей, который предусматривает вывод американских войск с территории Южной Кореи".

Пошли слухи о том, что Ким Чен Ын "может достать кролика из шапки": пойти на денуклеаризацию, отдав свой ракетно-ядерный потенциал "на сохранение" Китаю. И в этом плане победителем этой дуэли, как ни странно, будет Китай, продолжил Владимир Васильев.

По его мнению, в условиях, когда Трамп заявил, что Америка уходит из Сирии, уходит из Афганистана, его проигрыш Ким Чен Ыну будет рассматриваться как очередное поражение Америки. "Взаимоотношения с Азией действительно чувствительны доля США, был Перл-Харбор и было поражение в войне с Вьетнамом, поэтому вывод КНДР из мировых "изгоев" без достижения цели денуклеаризации добавляет негативную ауру вокруг Трампа, которую демократическая печать, общественность, политические деятели создают в канун старта президентской кампании 2020 года", — резюмировал Владимир Васильев.

Со своей стороны сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН константин Асмолов сказал для "Правды.Ру", что СМИ, которые связаны с демократами, сейчас "топят Трампа". "Но Трамп и Ким нашли варианты взаимных уступок, которые будут хорошо смотреться в кадре, но не нанесут урон репутации лидеров или обороноспособности страны", — заметил эксперт. Например, Ким может сказать, что "да, мы, наконец, разломаем этот старый реактор и сделаем это при международных специалистах". А Трамп скажет: "Хорошо. Мы готовы закрыть Корейскую войну, потому что на самом деле это действительно глупая ситуация, к тому же в отличие от южнокорейцев у нас нет проблем подписать с Северной Кореей мирный договор".

Это, по мнению Константина Асмолова — программа минимум. Скорость процесса, ведущего к разрядке на полуострове, не так важна, как его направленность, потому что де-факто ситуация напоминает российско-китайский план двойной заморозки, когда обе стороны воздерживаются от обострения ситуации, отметил эксперт.

"Трампу это выгодно, потому что санкции формально работают, ракеты КНДР не летают, и он может сказать своей аудитории, что я предотвратил ядерную войну. Но больше выгоден саммит Киму, просто потому, что человек, которого до того демонизировали и продолжают демонизировать, встречается с президентом США. Можете ли вы представить встречу Трампа с Башаром Асадом или Николасом Мадуро?" — сделал вывод эксперт.

Читайте по теме: WSJ: санкции против КНДР безуспешны, результата нет

СМИ: посол Северной Кореи получил в Италии политическое убежище

США — КНДР: Путина признали закулисным игроком