WSJ: санкции против КНДР безуспешны, результата нет

Экономические санкции США в отношении КНДР оказались малоэффективными и не нанесли северокорейской экономике значительного ущерба. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
Журналисты опросили американских чиновников, сотрудников гуманитарных миссий ООН, а также перебежчиков из КНДР, и пришли к выводу, что ужесточение санкционных мер против Северной Кореи не принесло ожидаемого результата. Подавляющее число жителей страны приспосабливаются к экономической обстановке и живут лучше, чем жили в 1990-х годах.
Санкции, говорится в публикации, нанесли некоторый удар по северокорейской элите, лишив ее доходов от международной торговли, прежде всего с Китаем, однако экономика КНДР успешно справляется с экономическими ограничениями: цены на рис не повышаются, стоимость бензина по сравнению с показателем осени 2017 года значительно снизилась.
По оценкам издания, стабильным остается курс национальной валюты Северной Кореи. В Пхеньяне реализуются несколько крупных строительных проектов. Часть опрошенных журналистами экспертов отметили улучшение повседневной жизни в крупных городах страны, развитие электрификации и снижение стоимости угля для отопления домов.
В статье предполагают, что стабильность экономики КНДР в условиях санкций может сохраняться путем расходования национального резерва иностранных валют. И главный вопрос, который волнует Соединенные Штаты, заключается в том, как долго Ким Чен Ын будет удерживать экономику страны от краха, пишут журналисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп выразил свою готовность снять санкции против Северной Кореи, если Пхеньян предпримет ответные шаги со своей стороны. Трамп отметил большой экономический потенциал КНДР из-за ее географического расположения рядом с такими крупными странами, как Россия и Китай.
Напомним, что США активно используют санкции и против других государств, в том числе России. "Правда.Ру" писала о новом американском законопроекте под названием "санкции из ада", направленном на ужесточение санкций против России.
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