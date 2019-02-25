Почему мы так дорого платим за бензин

У роста цен на бензин и дизельное топливо есть интересная составляющая, которая заключается в дельте между средними ценами на них производителей и средними потребительскими ценами. Здесь нас, как потребителей и ждут открытия.

Для наглядности я взял только цены в Центральном федеральном округе.

Итак, средние цены бензина автомобильного от производителей в ЦФО - 44,34 рубля.В том числе марок:

АИ-92 - 41,90

АИ-95 - 45,54

АИ-98 - 51.56

Дизельное топливо - 46,31

А теперь приготовьтесь: средние цены производителей бензина автомобильного - 18,2 рубля.

В том числе марок:

от АИ-81 до АИ-92 - 16,89

от АИ-93 до АИ-95 - 17,86

от АИ-96 до АИ-98 - 19,40

Дизельное топливо - 27,03

Чувствуете разницу?

Если я правильно понимаю, то выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка, т.е. весь производственный цикл до появления товара как такового АИ-98 (и здесь еще не совсем понятно, транспортировка до АЗС в чьи расходы включается) стоит в два с половиной раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за товаром.

Согласитесь, экономика не то что перевернута, она вывернута наизнанку.

В это время наши законодатели решают крайне важные вопросы по регулированию Интернета, вместе с правительством и президентом проводят пенсионную реформу, поднимают НДС (который, возможно, и является причиной всего этого дисбаланса), никак не задумываясь, что не так в модели управления экономикой, где цена продажи товара в два с половиной раза выше цены самого товара.

На этом фоне недавние заявления замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова о необходимости повышения розничных цен на товары для обеспечения дохода производителям выглядят как откровенно циничные. Либо - излишне клоунские (чуть ранее писал уже об этом).

Данные по ценам взяты из сегодняшнего сообщения Росстата.

И когда нам в следующий раз будут объяснять, что цены на топливо в России такие же примерно, как в Европе (всем, типа, трудно), давайте вспомним про формирование цены - по какой цене поступает нефть в ту же Германию, сколько там стоит переработка и каков процент в общей цене товара составляет его реализация. И тогда все встанет на свои места.

Ну и еще есть вот какой вопрос: чем эта схема отличается от продажи так называемой "скважинной жидкости" (кто помнит, тот поймёт, о чём я)?