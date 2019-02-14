В США озвучили "санкции из ада" против России

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект об ужесточении санкций против России. Авторами документа, получившего название "санкции из ада" стали сенаторы как от республиканской, так и от демократической партий.
Документ предусматривает проведение мероприятий против российских банков, имеющих представительства в других странах, инвестиционных проектов в сфере сжиженного природного газа, введение ограничений в правах для российских политиков и крупных предпринимателей.
Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года стал для авторов законопроекта поводом предложить также санкции против ФСБ, судостроительных предприятий и нефтяных компаний.
Кроме того, в документе есть требования запретить президенту США принимать решение о выходе страны из НАТО без его утверждения Конгрессом и рассмотреть в Госдепартаменте вопрос о признании России спонсором международного терроризма. Предыдущая версия нового санкционного пакета в отношении России была внесена в Конгресс летом прошлого года, но не получила поддержку сенаторов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что заместитель главы российского МИД Сергей Рябков предсказал ужесточение санкций Запада в отношении России.
Источник фото: Wikimedia.org
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