Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт

Как обойти санкции США, наложенные на российские компании торгующие с Сирией рассказал Дмитрий Абзалов.

Сенат США во вторник принял законопроект под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", в котором предусматривается введение санкций за оказание помощи Сирии. Документ пройдет палату представителей, после чего поступит на подпись президенту.

Предусматривается, что санкции будут введены против стран, имеющих деловые отношения с правительством Башара Асада в Сирии, прежде всего, против России и Ирана, речь идет о любой форме сотрудничества, в том числе в военной и нефтяной отраслях. Это означает блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США .

Вашингтон уже вводил антисирийские санкции за поставки топлива правительству Сирии, под которые попали российские компании "Промсырьеимпорт" и Global Vision Group, а также около двадцати танкеров.

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, "санкции наложены прежде всего на правительство Сирии, это ограничения по торговле облигациями, правительство не могут финансировать даже общественные организации".

Ограничения также касаются торговли энергоносителями, прежде всего нефтью, нефтепродуктами — дизелем, бензином. Их поставки сейчас осуществляются через Иран, отметил эксперт. Это попытка ограничить продажу на территории Сирии именно иранской нефти — это первая история. А вторая касается" ограничений по финансированию различных инструментов по продаже нефти Сирии". Любая продажа энергоносителя сирийскому правительству, даже, например, методом перелива в море, может стать финансово сложной.

Третья задача, по мнению Дмитрия Абзалова — это ограничение деятельности и финансирования на территории Сирии частных военных подразделений ( ЧВК) опять же Ирана и России.

По словам эксперта, эти санкции можно обойти "не используя долларовую составляющую", можно "перейти на другую валюту, например, рубли, динары, даже евро, в конце концов". Можно использовать третьи страны, через которые можно осуществлять поставки, например, продовольствия или промышленного оборудования. Понятно, что это может повысить стоимость этих схем, отметил Дмитрий Абзалов.

"В долгосрочной перспективе очень бы хотелось, чтобы были реализованы понятные модели. Потому что для того чтобы проводить, например, поддержку того же самого северо-востока страны, где находятся курдские подразделения, требуются достаточно серьезные финансовые возможности. Формально сейчас это происходит незаконно через границу Турции, например. Поэтому создание единых инструментов снабжения Сирии должно поддержать ее население, в том числе, и поставками нефти", — сделал вывод Дмитрий Абзалов.

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