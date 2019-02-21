Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп готов снять санкции с Северной Кореи

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свою готовность снять санкции против Северной Кореи, если Пхеньян предпримет ответные шаги со своей стороны, сообщает агенство ТАСС. 

Трамп готов снять санкции с Северной Кореи. 399304.jpeg

На встрече с журналистами, прошедшей в среду, 20 февраля, американский лидер отметил, что допускает возможность снятия всех ограничений, если КНДР продемонстрирует свою готовность к сотрудничеству с США. Трамп также отметил высокий экономический потенциал Северной Кореи из-за ее географического расположения рядом с такими крупными странами, как Россия и Китай.

Напомним, что первая встреча президента США и лидера КНДР прошла летом прошлого года в Сингапуре. Обе стороны подписали совместный документ, в котором Соединенные Штаты предоставляли гарантии безопасности в обмен на обязательство Северной Кореи начать процесс сокращения свои арсеналов ядерного оружия. 

Повторные переговоры между лидерами двух стран должны пройти в конце февраля в столице Вьетнама Ханое. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намеренном срыве Россией нескольких санкций, наложенных ООН на КНДР. Глава Госдепа уточнил, что речь идет, прежде всего, об ограничениях на поставки нефти в Северную Корею, а также о "потенциально других сферах".

Читайте также: Постпред России признал помощь ДНР и назвал ее необходимой

Послание президента: возвращение к прошлому

Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США Трамп санкции Северная Корея
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Шлагбаум против незваных гостей
Гость рубрики
Церковь и алкоголики: спасение утопающих
Формула небес
Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня
Новости Все >
США предупредили о возможности молдавского Майдана "в любой момент"
Трамп готов снять санкции с Северной Кореи
Постпред России признал помощь ДНР и назвал ее необходимой
Хостелы разрешат открывать только в нежилых помещениях﻿
Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России
Порошенко заявил о подготовке Россией военного удара по Украине
Макаревич дополнил свое заявление про "80% идиотов"
С задержками авиарейсов в 2019 году столкнутся 10 миллионов россиян
Мэрия Нью-Йорка проверит владельцев квартир на законность краткосрочной аренды﻿
Участок трассы "Таврида" соединил Севастополь и Бахчисарайский район﻿
Читательский топ
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
В НАТО отвергли претензии России к объектам ПРО в Польше и Румынии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.

Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса
Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне
Военные новости
Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне
Военные новости
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
Общество
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Власть
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?

Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.

Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса
Новости Украины
Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса
Кремль
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Российский
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Политика. Новости и аналитика
Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии

Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.

Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Общество
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Российский
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Кино. Новости и обзоры
В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США
Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом? Любовь Степушова Игорь Буккер Будущие археологические находки: свитки и таблички Игорь Буккер
Комментарии
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Можно ли предупредить онкологические заболевания
Наказание за появление в общественных местах в нетрезвом виде ужесточат
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Порошенко заявил о подготовке Россией военного удара по Украине
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Послание президента: возвращение к прошлому
Российский сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
В Росрыболовстве обвинили Украину в неконтролируемом сбросе воды в Черное море
Макаревич дополнил свое заявление про "80% идиотов"
Российский сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
Российский сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
Порошенко заявил о подготовке Россией военного удара по Украине
Порошенко заявил о подготовке Россией военного удара по Украине
Российский сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Российский сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
История и современность Все >
Война за ухо Дженкинса: самые странные поводы для объявления войны
Война за ухо Дженкинса: самые странные поводы для объявления войны
Как в России появилась "желтая" пресса
Как в России появилась "желтая" пресса
За 3,5 тысячи лет на Земле не воевали только 230
За 3,5 тысячи лет на Земле не воевали только 230
В НАТО отвергли претензии России к объектам ПРО в Польше и Румынии
В НАТО отвергли претензии России к объектам ПРО в Польше и Румынии
СМИ: Минобороны просит ретейлеров ввести скидки для орденоносцев
СМИ: Минобороны просит ретейлеров ввести скидки для орденоносцев
Россия может победить НАТО только в локальной войне
Россия может победить НАТО только в локальной войне
Эсминец "Дональд Кук" будет на прицеле у России каждую минуту
Эсминец "Дональд Кук" будет на прицеле у России каждую минуту
Вторая битва при Роченсальме: "Цусима" XVIII века
Вторая битва при Роченсальме: "Цусима" XVIII века
На краю пропасти: как Россия без единого выстрела спасла турецкого султана
На краю пропасти: как Россия без единого выстрела спасла турецкого султана
Антироссийская провокация Франции провалилась: фейк о "пытках" в ЦАР разоблачен
Антироссийская провокация Франции провалилась: фейк о "пытках" в ЦАР разоблачен
Путин озвучил ультиматум США
Путин озвучил ультиматум США
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Жительнице Твери с острой болью предложили ждать "скорую" в течение дня
Жительнице Твери с острой болью предложили ждать "скорую" в течение дня
Американские специалисты: болезни психики можно определить по молочным зубам
Американские специалисты: болезни психики можно определить по молочным зубам
Грамотный шопинг или как не потерять голову при виде SALE
Грамотный шопинг или как не потерять голову при виде SALE
Подкаблучники, с которыми живется комфортно
Подкаблучники, с которыми живется комфортно
21 января самый депрессивный день наступившего года
21 января самый депрессивный день наступившего года
Как побороть бедность
Как побороть бедность
Puma выпускает кроссовки, вдохновившись MTV
Puma выпускает кроссовки, вдохновившись MTV
Продукты, которые не употребляют диетологи
Продукты, которые не употребляют диетологи
Мужчина, укушенный ядовитой змеей, решил укусить и свою жену
Мужчина, укушенный ядовитой змеей, решил укусить и свою жену
Мужское Все >
Блоггеры утверждают, что рыбалка – женское занятие
Блоггеры утверждают, что рыбалка – женское занятие
Блоггеры сняли на камеру летучую рыбу Иллинойса
Блоггеры сняли на камеру летучую рыбу Иллинойса
Чистая кухня - залог здоровья
Чистая кухня - залог здоровья
Как сделать детскую комнату уютной?
Как сделать детскую комнату уютной?
Декорируем дверной проем шторами
Декорируем дверной проем шторами
Подъемная кровать в интерьере
Подъемная кровать в интерьере
Выбираем уникальный 3D фасад для кухни
Выбираем уникальный 3D фасад для кухни
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Интересы
Церковь и алкоголики: спасение утопающих
Церковь и алкоголики: спасение утопающих
Николай Японский — апостол ХХ века
Николай Японский — апостол ХХ века
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Что нужно знать о хорьках
Что нужно знать о хорьках
Как Австралия с кроликами боролась
Как Австралия с кроликами боролась
Исследования показали: "кототерапия" особенно полезна мужчинам
Исследования показали: "кототерапия" особенно полезна мужчинам
Очередные мифы современной жизни разоблачены
Очередные мифы современной жизни разоблачены
Электричество на Мальдивах вырабатывают плавучие солнечные батареи
Электричество на Мальдивах вырабатывают плавучие солнечные батареи
Привычки из СССР живучи у старшего поколения до сих пор
Привычки из СССР живучи у старшего поколения до сих пор
Хабаровск весь в дыму от горящей прошлогодней травы
Хабаровск весь в дыму от горящей прошлогодней травы
Ромео и Джульетта по-индийски
Ромео и Джульетта по-индийски
Венецианский карнавал - чудесный с богатой историей праздник
Венецианский карнавал - чудесный с богатой историей праздник
После супа с "мясом с щупальцами" детям запретили телефоны в столовой
После супа с "мясом с щупальцами" детям запретили телефоны в столовой
Ашитаба — растение в Японии, продлевающее молодость
Ашитаба — растение в Японии, продлевающее молодость
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"

Украина со своим "историческим" выбором в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
Новости Украины
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Евросоюз
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Россия не может проиграть в Венесуэле
Южная Америка
Россия не может проиграть в Венесуэле
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Новости Белоруссии
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Куда Армения шагает с Пашиняном
Новости Армении
Куда Армения шагает с Пашиняном
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ