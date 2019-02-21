Трамп готов снять санкции с Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свою готовность снять санкции против Северной Кореи, если Пхеньян предпримет ответные шаги со своей стороны, сообщает агенство ТАСС.
На встрече с журналистами, прошедшей в среду, 20 февраля, американский лидер отметил, что допускает возможность снятия всех ограничений, если КНДР продемонстрирует свою готовность к сотрудничеству с США. Трамп также отметил высокий экономический потенциал Северной Кореи из-за ее географического расположения рядом с такими крупными странами, как Россия и Китай.
Напомним, что первая встреча президента США и лидера КНДР прошла летом прошлого года в Сингапуре. Обе стороны подписали совместный документ, в котором Соединенные Штаты предоставляли гарантии безопасности в обмен на обязательство Северной Кореи начать процесс сокращения свои арсеналов ядерного оружия.
Повторные переговоры между лидерами двух стран должны пройти в конце февраля в столице Вьетнама Ханое.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намеренном срыве Россией нескольких санкций, наложенных ООН на КНДР. Глава Госдепа уточнил, что речь идет, прежде всего, об ограничениях на поставки нефти в Северную Корею, а также о "потенциально других сферах".
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