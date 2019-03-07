Трамп предупредил о возможном разочаровании в Ким Чен Ыне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало восстановительных работ на полигоне Сохэ в КНДР. Американский лидер заявил, что будет очень разочарован в Ким Чен Ыне, если новости о восстановлении полигона окажутся правдивыми.

Трамп отметил, что не считает новость о восстановлении полигона в КНДР достоверной информацией, поэтому пока не собирается делать поспешных выводов.

Напомним, демонтаж полигона Сохэ начался в июле 2018, об этом свидетельствовали спутниковые снимки. Власти КНДР начали демонтаж полигона после первого в истории саммита США-КНДР, на котором Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о полной денуклеаризации Северной Кореи в обмен на снятие санкций.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об инциденте, который произошел на втором саммите США-КНДР. Перед переговорами Трамп лестно отзывался о Ким Чен Ыне, называя его "великим лидером" и "своим добрым другом", однако уже на следующий день стороны не смогли договориться и спешно свернули саммит.

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