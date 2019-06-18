В Эстонии предложили проверять знание эстонского языка у таксистов

Сегодняшний день диктует необходимость ужесточить требования к водителям такси в Эстонии.



Язык до Таллина доведет: в преддверии «Тотального диктанта» начался автопробег из России в Прибалтику / Новости от 11.03.2019 08:31

Об этом заявил генеральный директор Языковой инспекции постсоветской республики Ильмар Томуск.

О предложении специалиста сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Ильмар Томуск заявил, что необходимо вернуть в закон об общественном транспорте право властей Эстонии проверять уровень знания эстонского языка у водителей такси.

В сегодняшней Эстонии, заявил генеральный директор Языковой инспекции, карту водителя такси могут получить все — вне зависимости от уровня владения государственным языком.

Ильмар Томуск пояснил, что необходимость нововведения обусловлена недовольством местных жителей. Эстонцы, отметил Томуск, неоднократно обращались к специалистам вверенного ему ведомства с жалобами на то, что таксист не мог поддержать разговор ни на эстонском, ни русском, ни на английском языках.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила отменить в постсоветской республике школьное образование на русском языке.

Читайте также:

Зачем Эстонии понадобилась Россия?