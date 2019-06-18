Сегодняшний день диктует необходимость ужесточить требования к водителям такси в Эстонии.
Об этом заявил генеральный директор Языковой инспекции постсоветской республики Ильмар Томуск.
О предложении специалиста сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.
Ильмар Томуск заявил, что необходимо вернуть в закон об общественном транспорте право властей Эстонии проверять уровень знания эстонского языка у водителей такси.
В сегодняшней Эстонии, заявил генеральный директор Языковой инспекции, карту водителя такси могут получить все — вне зависимости от уровня владения государственным языком.
Ильмар Томуск пояснил, что необходимость нововведения обусловлена недовольством местных жителей. Эстонцы, отметил Томуск, неоднократно обращались к специалистам вверенного ему ведомства с жалобами на то, что таксист не мог поддержать разговор ни на эстонском, ни русском, ни на английском языках.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила отменить в постсоветской республике школьное образование на русском языке.
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