Зачем Эстонии понадобилась Россия?

В Таллине уже почти год нет посла США. Неожиданно эстонские власти заговорили о необходимости дружбы с Россией, а президент Керсти Кальюлайд собралась 18 апреля 2019 года с визитом в Москву. Возможно, этот визит — способ напомнить Дональду Трампу о том, что у Эстонии есть и другой вектор развития — в сторону России?



Сигнал Трампу: Эстония может уйти к России

Об этом "Правде.Ру" рассказал эстонский публицист, главный редактор портала Tribuna. ee Родион Денисов.

— Родион, ваш президент Керсти Кальюлайд собирается с рабочим визитом в Москву якобы для того, чтобы открыть после реновации здание посольства Эстонии. Весь политический мир пребывал в некотором недоумении от такой неожиданной новости. Даже в Москве об этом ничего не знали, никаких предварительных договоренностей и повестки дня не было. С вашей точки зрения, почему она затеяла этот визит? Ведь эстонская риторика в отношении России, в том числе из ее уст, все-таки не очень доброжелательная.

— В Эстонии сейчас тоже это много обсуждается. Все думают-гадают, ведь, действительно, эстонско-российские отношения достаточно сложные. Тем не менее эта реновация или капитальный ремонт посольства произошел, и предполагали, что будет визит официального лица, но думали, что это будет министр иностранных дел. Но то, что президент приедет, конечно, об этом никто не думал.

Почему это происходит, сложно сейчас однозначно сказать. Особенно сложно было предположить, что намечается встреча с Владимиром Путиным. Однако уже Дмитрий Песков подтвердил, что готовится такая встреча. Конечно, сторонам будет что обсудить, потому что последний визит президента Эстонии в Россию состоялся восемь лет назад.

Это был визит еще предыдущего президента Томаса Хендрика Ильвеса, который участвовал в праздновании Дня Победы. До этого также президент Ильвес посещал Российскую Федерацию один раз, когда выступал на форуме в Ханты-Мансийске.

И после этого отношения между Эстонией и Россией ухудшились настолько, что бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал, что после риторики Ильвеса (напомню, он призвал финно-угорские народы России стремиться к сепаратизму) разговаривать с Эстонией под его руководством больше не о чем.

И вот теперь у нас уже около двух лет президент Керсти Кальюлайд. В отличие от своих коллег из Литвы, Латвии она хоть и допускает порой достаточно острую критику в отношении Владимира Путина и России, но все-таки не переходит какой-то грани, которую иногда переходят некоторые другие политики.

И поэтому встреча с Владимиром Путиным вполне возможна. Вреда от нее, по крайней мере, быть не должно. Что касается пользы, очень сложно сказать, в чем это может проявиться. Выдвигаются разные версии. Одна из главных — это нынешние переговоры внутри Эстонии о формировании правящей коалиции, в которую могут войти национал-консерваторы, называющие русских раковой опухолью.

И, возможно, Керсти Кальюлайд, которая не очень воодушевлена таким возможным союзом, каким-то образом пытается через Россию повлиять на Центристскую партию Эстонии, которая до сих пор якобы отстаивала интересы русскоязычных. Так считалось, по крайней мере. И у этой партии были достаточно большие завязки на Россию.

Возможно, это каким-то образом связано и с сигналом, который Керсти Кальюлайд хочет подать американским партнерам. Не так давно она ездила в Соединенные Штаты Америки. Ничего особенного там не говорили, и результатов переговоров никаких особенно не было.

Факт в том, что уже достаточно долгое время в Эстонии нет посла Соединенных Штатов Америки. Предыдущий посол ушел в знак протеста против избрания Дональда Трампа, а новый посол до сих пор не назначен. То есть фактически об Эстонии Америка, можно сказать, просто забыла. Поэтому, может быть, что визит — тоже один из сигналов о том, что "если вы о нас забываете, то мы пойдем в другую сторону". Но все это пока чисто предположения.

— Поясните, пожалуйста, что это за консервативная партия? Она какая-то крайне националистическая, полуфашистская, может быть? Можно ее так назвать?

— Это Консервативная народная партия Эстонии. Я бы не стал лепить какие-то ярлыки, но все-таки какие-то элементы этого, наверное, там есть. Например, факельные шествия, еще что-то подобное, что, действительно, общественностью часто связывается с нацистской Германией. Но напрямую называть Национально-консервативную партию Эстонии фашистской я бы не стал.

Есть свои нюансы, хотя эта партия, действительно, очень-очень, крайне-крайне националистическая, по крайней мере по риторике. Какова она могла бы быть в качестве члена правящей коалиции, трудно сказать. Я думаю, что там все-таки было бы что-то немножко иное. Но воодушевления от того, что Центристская партия Эстонии идет в союз с крайне националистической, ни у кого, в том числе у них самих, нет.

— Но они уже согласились на союз?

— Пока ведутся переговоры, они уже почти месяц продолжаются. Но каких-то определенных результатов пока нет и будут ли они, сказать сложно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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