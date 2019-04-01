У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля, где осмотрит после ремонта историческое здание посольства своей страны. От российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме.

Визит Кальюлайд в столицу России имеет статус рабочего, говорится на сайте президента. По словам советника президента по внешней политике Лаури Кууизинга, одна из задач — отметить людей, "которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики". Отметим, что последний визит эстонского президента был в 2011 году, и после этого Эстония занимала по отношению у России крайне недружественные позиции. Зачем Кальюлайд едет в "страну-агрессор"?

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, "окончание ремонта здания посольства — это не более чем формальный повод". По его мнению, Кальюлайд имеет "робкую надежду на то, что состоится контакт с представителями, как минимум, Министерства иностранных дел". Эксперт также отметил, что визит, возможно, связан с итогами парламентских выборов в Эстонии. "К власти пришла партия (Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) — Ред.), которую даже влиятельные американские и британские издания называют полуфашистской. А если фашистам или полуфашистам дать палец, то они очень быстро отгрызут всю руку", — отметил Николай Межевич.

Эксперт считает, что в Эстонии есть такие традиции. "В Эстонии уже была аналогичная партия в 30-е годы, так называемая партия "вапсов", (эст. vapsid — Ред.) которая считала Гитлера своим вдохновителем и была в не очень простой борьбе разгромлена президентом Константином Пятсом".

"Концентрация власти у фашистского и профашистского элемента будет означать, что нынешняя политическая элита Эстонии, в том числе, госпожа президент окажутся не у дел. И с этой точки зрения, возможно, что речь в Москве пойдет о неформальных консультациях. Потому что не едет президент просто так в недружественную страну с единственной целью проверить, как покрашены стены и работает канализация", — отметил Николай Межевич.

Добавим, что сейчас для Эстонии важен проект строительства панбалтийской железной дороги Rail Baltic — составной части одной из 10 создаваемых транспортных магистралей общеевропейского значения (TEN-Т). Проект свяжет Эстонию с Центральной и Западной Европой и оценивается в более чем в 5 миллиардов евро. Но уже сейчас ясно, что для Rail Baltic нет транзита. Запланировано провозить пять миллионов тонн грузов в год, а за 17 лет грузопоток с севера на юг через Эстонию составил всего четыреста тысяч тонн.

Так что, возможно, Кальюланд будет говорить о возобновлении российского транзита в Европу. Кроме того, согласно новому бюджет ЕС на 2021-2027 годы, поддержка многих европейских стран, в том числе прибалтийских республик, будет существенно сокращена — на 20-30%, а это три процента ВВП этих стран ежегодно. Расходы на агросектор, например собираются уменьшить на пять процентов. Конечно, надо искать потребителя эстонской продукции в России, возможно, в ЕАЭС. Для этого надо менять, для начала, риторику. Почему бы и нет, если в масштабах Эстонии, миллиард евро — это, по словам Николая Межевича, " не то, чтобы Крымский мост, это мост из Крыма в ЮАР".

Добившиеся успеха на прошедших в Эстонии парламентских выборах ультраправые из EKRE, возможно, сформируют правительство с Центристской партией и партией "Отечество".

Заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас ранее потребовал от России вернуть Эстонии Ивангород или заплатить за его "оккупацию". Эстонские ультраправые также категорически против ратификации российско-эстонского договора о границе, подписанного министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Урмасом Паэтом в Москве 18 февраля 2014 года. Одним из пунктов программы эстонских ультраправых является полный перевод системы образования на эстонский язык и ликвидация русскоязычного образования.

Более четверти населения Эстонии составляют этнические русские. Абсолютное их большинство проживает в восточном уезде Ида-Вирумаа (более 70% населения уезда), в том числе в Нарве — около 90% русского населения. В административном центре, городе Кохтла-Ярве, русских около 80%, в столице Эстонии Таллине — около 40%.

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