Сигнал Трампу: Эстония может уйти к России

В Таллине уже почти год нет посла США, неужели визит эстонского президента Керсти Кальюлайд в Москву — это способ напомнить Дональду Трампу о том, что у Эстонии есть и другой вектор развития — в сторону России?
Почему в Эстонии к власти приходят ультраправые "консерваторы", какое влияние на них может оказать Владимир Путин и что мешает отменить в Эстонии образование на русском языке?
Об этом "Правде.Ру" рассказывает эстонский публицист, главный редактор портала Tribuna.ee Родион Денисов.
Ведет беседу обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.
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