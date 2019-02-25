Президент Эстонии предложила отменить школьное образование на русском языке

Действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ввести в стране единую систему школьного образования на государственном, эстонском языке.

Об этом глава прибалтийского государства заявила вчера, во время своей торжественной речи по случаю Дня независимости Эстонии.

Так, отметила Керсти Кальюлайд, ее радует та ситуация, что сложилась в эстонском обществе вокруг школьного образования страны. Подавляющее большинство политических сил Эстонии, указала действующий президент, сходятся во мнении, что необходимо перевести все общеобразовательные школьные учреждения на обучение на одном-единственном языке — эстонском.

Русскоязычное общество Эстонии, считает Керсти Кальюлайд, готово к переменам.

Отметим, что на сегодняшний день в Эстонии существует лишь один государственный язык, эстонский. При этом, что примечательно, в стране живет огромное количество людей, говорящих лишь на русском языке.

Любопытно, что подобная ситуация наблюдается на только в Эстонии, но и во всей Прибалтике. Так, например, в соседней с Эстонией Латвии на русском языке говорят порядка 40 % местного населения. Но там местное правительство все-таки решило перевести все школы на обучение на латышском языке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что легендарный советский и эстонский певец принял участие в факельном шествии эстонских националистов. Артист известен своей активной гражданской позицией — так, например, он неоднократно отрицал вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации и называл его украинским.

Фото: flickr.com.

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