Обвинения США в несоблюдении РФ моратория на проведение ядерных испытаний лишь хорошо спланированная атака на режим контроля над вооружениями.
Об этом заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.
Российская сторона, подчеркнул он, соблюдает договор.
Также Антонов обратил внимание на то, что Россия ратифицировала соглашение о запрете на проведения ядерных испытания давно, а США уже долгие годы отказываются это сделать.
Посол Российской Федерации в США заявил, что ко всему прочему Вашингтон выбрал некорректный способ указать на "несоблюдение" РФ моратория. Соединенные Штаты Америки сделали это через прессу, указал Анатолий Антонов, а необходимо было действовать через двусторонние консультации.
"Хорошо спланированная, срежисированная атака не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями", заявил он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине предложили разместить на границе с Россией ядерные мины.
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