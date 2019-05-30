Посол РФ в США обвинил Вашингтон в атаке на систему контроля над вооружениями

Обвинения США в несоблюдении РФ моратория на проведение ядерных испытаний лишь хорошо спланированная атака на режим контроля над вооружениями.



США намерены наращивать свой ядерный потенциал для давления на РФ и Китай / Новости от 22.10.2018 23:51

Об этом заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

Российская сторона, подчеркнул он, соблюдает договор.

Также Антонов обратил внимание на то, что Россия ратифицировала соглашение о запрете на проведения ядерных испытания давно, а США уже долгие годы отказываются это сделать.

Посол Российской Федерации в США заявил, что ко всему прочему Вашингтон выбрал некорректный способ указать на "несоблюдение" РФ моратория. Соединенные Штаты Америки сделали это через прессу, указал Анатолий Антонов, а необходимо было действовать через двусторонние консультации.

"Хорошо спланированная, срежисированная атака не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями", заявил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине предложили разместить на границе с Россией ядерные мины.

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