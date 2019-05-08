На Украине предложили разместить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на государственной границе Украины с Российской Федерации позволят сдержать "агрессию" последней.
Об этом в эфире информационно-развлекательного телеканала ObozTV заявил военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
По словам специалиста, размещение ядерных мин не составит труда. У современной Украины, заявил Козий, есть все возможности для создания и размещения оружия подобного толка.
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