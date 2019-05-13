В Казахстане заблокировали соцсети, мессенджеры и новостные сайты

Провайдеры Казахстана заблокировали доступ в Facebook, Instagram, Telegram, а также на YouTube и несколько новостных сайтов. Об этом сообщила международная неправительственная организация NetBlocks.



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По данным исследователей, доступными для жителей Казахстана остались WhatsApp и Twitter. Telegram имеет функции противодействия цензуре, что позволяет пользоваться им в обход блокировок.

За последние несколько месяцев ключевые социальные сети и мессенджеры блокировались провайдерами неоднократно. Так власти страны пытаются закрыть доступ к онлайн-трансляциям изгнанного диссидента Мухтара Аблязова, который призывал к массовым пикетам.

Ранее генпрокуратура Казахстана уведомляла граждан об ответственности за несанкционированные митинги и призывала не участвовать в них. Активисты вышли на улицы в минувший четверг, власти произвели задержание в Алма-Ате и Нур-Султане.

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