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Казахстан выбирает: в стране стартовала предвыборная агитация

Мир » Бывший СССР

Сегодня в столице Казахстана началась предвыборная агитация кандидатов в президенты, которая продлиться до 8 июня. Само 8 июня объявлено днем тишины. В этот день по всей территории страны будет запрещена любая политическая реклама.


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Напомним, 9 июня в Казахстане должны пройти президентские выборы. На должность главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе и Касым-Жомарт Токаев, который был объявлен преемником Нурсултана Назарбаева.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как один из депутатов казахстанского парламента предлагал переименовать государство с Казахскую республику "ради исторической справедливости".

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Темы выборы кампания агитация президент Казахстан
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