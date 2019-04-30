У авиабазы в Каракасе начались столкновения сторонников Гуайдо с военными

В столице Венесуэлы сторонники Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом страны, вступили в силовое противостояние с военными, поддерживающими Николаса Мадуро.



Двоевластие в Венесуэле: Хуан Гуайдо – кто он / Новости от 24.01.2019 14:11

Напомним, что 30 апреля, находясь на авиабазе "Ла Карлота" в Каракасе, Гуайдо заявил, что ему удалось получить поддержку основных подразделений вооруженных сил страны, и он приступает к завершающему этапу операции по свержению Мадуро. Оппозиционер призвал жителей столицы собраться у авиабазы.

По словам представителей действующей власти, речь идет лишь о небольшой группе военных, перешедшей на сторону оппозиции. Как сообщала "Правда.Ру", министр обороны страны Падрино Лопес подтвердил, что вооруженные силы поддердживают конституцию и легитимную власть, а "небольшая группа предателей" не представляет угрозы.

Правительство страны отправило лояльных военнослужащих к авиабазе, чтобы подавить восстание.

По информации агентства EFE, Гуайдо не успел покинуть базу до начала столкновений.

На видеозаписях, которые выкладывают очевидцы в социальных сетях, видно, как сторонники и противники Николаса Мадуро швыряют друг в друга шашки со слезоточивым газом.

Источник фото: Кадр из видео в twitter пользователя Jemalrasheed

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