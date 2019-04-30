Президент Колумбии призвал граждан Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

Президент Колумбии Иван Дуке призвал вооруженные силы и народ Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и отказаться от поддержки действующего правительства страны во главе с президентом Николасом Мадуро.
"Мы призываем военных и народ Венесуэлы занять правильную историческую сторону, отвергнув диктатуру и узурпацию со стороны Мадуро", - написал Дуке на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что высшее военное командование страны готово поддержать оппозицию. В ближайшее время военные начнут разворачивать свои силы, чтобы прекратить "узурпацию" Мадуро, сказал он.
Сразу после заявления Гуайдо, министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заверил, что вооруженные силы страны сохраняют лояльность конституции и законному президенту Мадуро.
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