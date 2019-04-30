Гуайдо рассказал о переговорах с военными Венесуэлы для свержения Мадуро

Армия Венесуэла готова помочь отстранить от власти действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
"В настоящее время я встречаюсь с командованием основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" по свержению тирана Мадуро", - написал оппозиционер на своей странице в Twitter.
По словам политика, высшее военное командование готово поддержать оппозицию и "оказаться на правильной стороне в истории". В ближайшее время военные начнут разворачивать свои силы, чтобы прекратить "узурпацию", пообещал Гуайдо. Он добавил, что свержение Мадуро - это уже необратимый процесс, старт которому будет дан 1 мая.
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