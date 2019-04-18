Зеленский: Степан Бандера - герой для части украинцев, и это нормально и классно

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил о важной роли Степана Бандеры в истории страны, а также назвал процесс декоммунизации нормальным явлением.



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"В целом, я нормально отношусь к декоммунизации. Общество это выбрало - и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", - поделился своим мнением Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина".

Напомним, что в рамках кампании по декоммунизации за последние четыре года на Украине было переименовано более 50 тысяч топонимов. Под эту кампанию попали и два крупных города - Днепропетровск и Днепродзержинск. Также было демонтировано более 2,5 тысяч памятников, которые так или иначе связаны с советским наследием.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство (72%) граждан Украины отдадут свой голос за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Такие данные приводил Киевский международный институт социологии. Только 25% респондентов заявили, что во втором туре поддержат действующего президента Украины Петра Порошенко.

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