По результатам опроса Зеленский сохраняет почти трехкратный отрыв от Порошенко

Большинство (72%) граждан Украины отдадут свой голос за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.



Зеленский крепко приложил озабоченного Порошенко / Новости от 14.02.2019 12:39

По результатам проведенного в апреле социологического исследования, участие в котором приняли более двух тысяч украинцев, Зеленский сохраняет свой почти трехкратный отрыв от действующего президента страны Петра Порошенко. За него проголосует большинство участников опроса. Только 25% респондентов заявили, что во втором туре поддержат Порошенко.

"Разрыв сохраняется очень значительным и трудно представить, какие события должны произойти, чтобы его сократить", - приводит агентство Reuters слова заместителя директора института Антона Грушецкого.

Напомним, что, согласно проведенному несколько недель назад социологическому опросу группой "Рейтинг", за Владимира Зеленского были готовы проголосовать 61% респондентов, а за Петра Порошенко - 24% украинцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Зеленский предложил украинскому лидеру Петру Порошенко принять участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Порошенко согласился принять в них участие, однако предложил провести дату на 14 апреля, поскольку 19-го - дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения". В свою очередь Зеленский продолжает настаивать на своей дате.

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