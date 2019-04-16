В штабе Порошенко заявили о трехсторонней договоренности по аренде стадиона на вечер 19 апреля

Предвыборные штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата на президентский пост Владимира Зеленского заключили соглашение по аренде стадиона "Олимпийский" в Киеве для проведения предвыборных дебатов.
"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
По его словам, переговоры между командами двух кандидатов будут продолжены, поскольку необходимо установить регламент будущих дебатов. "Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - добавил Медведев.
Представитель команды Порошенко заверил, что действующий глава государства согласен провести дебаты на стадионе, однако это должна быть "содержательная дискуссия на несколько часов, а не феерическое шоу".
Стоит отметить, что пресс-служба НСК "Олимпийский" не подтвердила заключения соглашения, как и пресс-служба штаба Зеленского, где также не подтвердили информацию о каких-либо договоренностях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому бороться с политическим влиянием действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайших соратников в случае победы на президентских выборах.
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