Президент Белоруссии разрешил остановить нефтепровод "Дружба"

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил о необходимости временного закрытия нескольких участков трубопровода "Дружба", по которому Россия поставляет в Евросоюз нефтепродукты. По словам главы правительства, специалисты требуют этого уже полтора года, обращая внимание на необходимость ремонта системы. Избежать остановки работы не получился "в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики".
Президент страны Александр Лукашенко поддержал коллегу и дал разрешение на перекрытие трубы.
"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", — заявил Александр Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что найдет ответ на закрытие российского рынка для ряда белорусских предприятий.
"То им морковь не понравилась, то салат, каждый день вводятся какие-то новые санкции", — нагодовал президент.
Как сообщала "Правда.Ру", по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, к эмоциональным высказываниям главы Белоруссии в Кремле отнеслись "с пониманием".
Источник фото: wikimedia.org
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