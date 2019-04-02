Почти половина россиян не одобряет идею объединения России и Белоруссии

Чуть меньше половины россиян (48%) выступают против идеи объединения России и Белоруссии и считают, что между странами достаточно просто поддерживать добрососедские отношения. Об этом сообщает портал газеты "Известия" со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам исследования социологов, 51% граждан России впервые услышали о возможности объединения двух стран в Союзное государство только в ходе самого опроса. Около 30% респондентов считают нынешние отношения России и Белоруссии спокойными, еще 22% - дружескими, а 15% - дружелюбными и добрососедскими. Только 9% опрошенных россиян чувствуют напряжение в двусторонних отношениях. Порядка 1% участников опроса назвали российско-белорусские отношения враждебными.
"Россияне хорошо относятся к братскому народу, но реализация идеи объединения государств вызывает настороженность", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его мнению, главной причиной сомнений являются возможные экономические трудности, связанные с объединением.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, при каких условиях возможно развитие союзного строительства с Россией и введение единой валюты, а также унификация налоговой и таможенной политики.
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