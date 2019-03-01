Лукашенко - о Путине, возможной войне, рубле и присоединении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, провел традиционную встречу с журналистами, экспертами и политиками, которая называется «Большой разговор с президентом». Мероприятие проходило в национальном выставочном центре «Белэкспо».

В рамках разговора, глава Белоруссии, затронул самые актуальные для своей страны темы внешней и внутренней политики, в том числе, подробно он прошелся и по взаимоотношениям двух стран: России и Белоруссии.

Начал эту тему своего выступления президент Белоруссии, с того, что у нас близкие и тесные отношения, и наши страны связаны политически и экономически. По словам Лукашенко, «когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что мы не только как люди завязаны друг на друге, мы родные.

Но под это весь экономический базис был подведен. Наша экономика была финишным высокотехнологичным производством, и мы перелопачивали непомерно огромное количество ресурсов, комплектующих и прочее из Российской Федерации прежде всего. Потом все это шло на экспорт. В том числе и два нефтеперерабатывающих завода, которые были построены именно для переработки нефти и проталкивания готовых нефтепродуктов на очень премиальный европейский рынок.

Мне надо было сохранить, восстановить эти заводы, чтобы люди работали, получали хоть какую-то заработную плату и кормили свои семьи. Многие факторы меня подтолкнули к тому, чтобы мы имели вот такие тесные союзнические отношения с нашей братской Россией».

При этом, однако, глава Белоруссии подчеркнул, что речи о том, чтобы Россия интегрировала в свой состав Белоруссию не идёт в принципе. По словам Лукашенко, сегодня, если проводить референдум по данному вопросу, то «98% белорусов выскажутся против».

Более того, Лукашенко заявил, что «вот нормальный вариант: давайте в состав Беларуси включим Россию. Ну, а чего? А вы думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться? Медведь огромный, куда не включи, если что-то не так, выйдут в любой момент. Из такого союза советского вышли, так чего тут бояться».

С другой стороны, планы на дальнейшую интеграцию двух государств, в частности по линии Союзного Государства, есть не только в Москве, но и в Минске. По словам Лукашенко, «Сегодня нам предлагают совместную валюту - мы "за". Конечно, это будет рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Только вопрос же не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет», и, в свою очередь, в этом вопросе всё упирается в место расположения эмиссионного центра, который белорусская сторона «готова обсуждать».

Как отмечает российский политолог, Алексей Макаркин, «на первый взгляд кажется, что «батька» сдался, отказавшись от своей прежней позиции о двух эмиссионных центрах - в Москве и Минске. Понятно, что для России неприемлемо, чтобы ее валюту неконтролируемо печатали в столице соседней страны. На этом в нулевые годы переговоры о единой валюте фактически и прекратились

Но все непросто и сейчас. Лукашенко, во-первых, прямо говорит, что новая валюта не должна быть ни российской, ни белорусской. И что печататься она должна не в Москве, а в другом городе России (Петербурге или Смоленске). И

, таким образом, белорусские финансисты тоже получают влияние на эмиссионную политику - что для российского Минфина, мягко говоря, совсем нежелательно. А, во-вторых, переговоры о создании такого центра можно вести годами, что в стиле Лукашенко - мастера тянуть время.

Интересно, что при этом Лукашенко жестко отверг идею объединения двух государств, заявив, что если этот вопрос будет поставлен, то «98% проголосуют против» (понятно, что в Беларуси). Конечно, 98% - это риторика, но опрос, проведенный белорусским институтом НИСЭПИ в 2015 году, показал, что за объединение выступают менее 30% жителей Беларуси (еще десятилетием раньше таковых было свыше 45%). Причем сторонники интеграции с Россией - в значительной степени люди старшего поколения. А, значит, время работает не на объединительный проект».

Зашла речь и об общей стратегии безопасности двух стран. В частности, о российских военных базах на белорусской территории. Лукашенко «открыл военную тайну». За дислокацию этих баз Россия не платит Белоруссии «ни копейки».

Как отметил белорусский президент, «в свое время был на одной, на второй. Знаете, что меня радует: там, наверное, три человека россиян, а остальные белорусы - и служат в интересах России. Никаких проблем. Но вы нам за эти базы ничего не платите».

Впрочем, белорусский глава заявил, что и впредь, даже если отношения между странами «ухудшатся», Белоруссия не будет брать денег с России, поскольку это «вопрос общей безопасности». С другой стороны, ряд блоггеров и автором телеграм-каналов в этом пассаже Лукашенко увидели сакраментальный посыл «дайте больше грошей».

Коснулся президент Белоруссии и налогового маневра России с повышением для Белоруссии цен на нефть. Здесь он был достаточно резок: «плевать на налоговый манёвр России. Мы купим нефть на стороне, к осени модернизируем заводы».

И здесь снова ряд аналитиков вспомнили о предыдущих попытках, весьма неудачных, Белоруссии работать с иной, нежели российской, нефтью. «Навскидку:

- 2007 год: в 2007 году Белоруссия объявила о планах по добыче нефти на иранском месторождении Джофеир. В 2010 году "Белоруснефть" объявила о выходе из проекта. По мнению иранской стороны, Белоруссия не выполнила свои обязательства по контракту

- 2010 год: заключен контракт на поставку 14 млн тонн нефти из Венесуэлы в течение двух лет. Но оказалось, что затраты на транспортировку очень велики. Известно, что в 2010-2011 годах было поставлено 1,5 млн тонн нефти из Венесуэлы. "Поставки нефти из Венесуэлы были братской помощью нашей стране в нужный момент", - сказал в 2012 году тогдашний первый вице-премьер Владимир Семашко».

Однако, все эти победные реляции о том, что Белоруссия в состоянии пережить и спад экономических отношений с Россией, сопровождались претензиями со стороны Лукашенко по вопросу сокращения контрактов и поставок белорусского продовольствия на российский рынок.

Белорусский президент увидел здесь происки «российских олигархов» и прочих теневых групп и бизнес-кланов. А также, воззванием к самим белорусам, по поводу того, что они «нация, способная держать удар».

В общем, судя по всему, это намёк на то, что с экономической точки зрения, Белоруссию в ближайшее время ждут не самые комфортные с экономической точки зрения времена. Однако, граждане страны переживут и это.

Что же касается отношений с Россией, то здесь, судя по всему, настает время долгих и сложных процессов при общем взаимопонимании и желании двух политических систем найти компромиссные решения.

При этом, впрочем, Лукашенко будет стремиться получить максимум выгод от таких контактов, сохраняя, при этом, максимальную независимость Белоруссии и притормаживая «лишние», на его взгляд, интеграционные процессы.