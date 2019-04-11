Лукашенко готовит ответ России за "выкручивание рук"

На последнем совещании с экономическим крылом правительства Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россию за "санкции против Белоруссии". Лукашенко заявил, что Россия "выкручивает" руки Белоруссии закрывая свои рынки для белорусских товаров.

Были и более жесткие высказывания, например, белорусский лидер назвал Россию "обнаглевшей" из-за ее последних действий. По мнению Лукашенко, Россия, находящаяся под санкциями США и Евросоюза научилась использовать санкции в своих интересах, и фактически применяет их против своих ближайших союзников, в частности — против Белоруссии.

"Я регулярно получаю информацию о нашей торговле с Россией, поскольку она является нашим главным экономическим партнером. Последнее время я ежедневно слышу о закрытии наших предприятий, то им морковь не понравилась, то салат, каждый день вводятся какие-то новые санкции", — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что в Белоруссии пока еще с уважением относятся к своим партнерам, поэтому когда российские нефтопроводы находились в аварийном состоянии, белорусы не стали их останавливать, поскольку понимали, что это принесет России убытки. Тогда нефтепроводы восстанавливались в экстренном режиме.

"Все добрые дела, которые мы делаем для России — возвращаются нам злом. Там уже настолько обнаглели, что стали выкручивать нам руки", — прокомментировал действия России Александр Лукашенко.

Завершая совещание с экономическим блоком страны, президент Белоруссии призвал чиновников "не подставлять правую щеку, если бьют по левой".

Паблик "Адекват" прокомментировал заявление Лукашенко так: "Прелесть-то какая. Батька катается по полу, стуча ножками". По мнению авторов паблика, российским властям не стоит воспринимать заявления президента Белоруссии всерьез, поскольку оно было сделано в эмоциях. А причиной агрессии Лукашенко стал запрет России на реэкспорт контрсанкционных яблок и груш. Более того, Россельхознадзор предупредил, что вскоре такой же запрет будет наложен на клубнику и шампиньоны.

Паблик "Адекват" утверждает, что сам факт того, что Россия все еще не ввела запрет на ввоз всех видов контрсанкционной продукции говорит о всесторонней поддержке Белоруссии и планах не глубокую интеграцию. Но конкретно в данном случае Лукашенко решил показать, как он умеет "держать слово".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возмущении общества и реакции на это белорусского президента Александра Лукашенко, из-за его призыва не голосовать за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине.

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