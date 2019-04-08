Лукашенко уверен в победе Порошенко во втором туре президентских выборов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в победе нынешнего главы Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов Незалежной.

Отметим, что своей позицией относительно выборов президента Украины глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился в интервью турецким средствам массовой информации.

Так, заявил белорусский президент, журналисты рано записала украинского актера и шоумена Владимира Зеленского в фавориты президентской гонки. Большие шансы на победу, делится мнением Александр Лукашенко, и у Петра Порошенко.

Действующий президент Белоруссии также заявил, что Порошенко якобы заручился поддержкой граждан Украины. По мнению Александра Лукашенко, чтобы "не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его", Петр Порошенко сделает все возможное ради нового президентского срока.

Напомним, что выборы президента Украины состоялись 31 марта текущего года. Ни один из кандидатов на пост главы государства не набрал необходимого для победы количества голосов. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля текущего года. В нем примут участие Петр Порошенко, нынешний президент постсоветской республики, и Владимир Зеленский, фаворит прошедшего голосования.

Отметим, что Александр Лукашенко еще до голосования 31 марта был уверен в победе Петра Порошенко. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Так, напомним, президент Белоруссии заявил, что не сомневается в победе Порошенко. Примечательно, что Александр Лукашенко высказал тогда мнение, что ближайшим преследователем Петра Порошенко на выборах станет именно Владимир Зеленский.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Лукашенко и Порошенко, по мнению польских средств массовой информации, обманывают действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, указывают СМИ Польши, современные отношения Минска и Киева гораздо лучше, чем считает Москва.

Фото: president.gov.ua.

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