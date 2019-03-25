Власти Белоруссии учтут "опыт Украины" в пропаганде белорусского языка

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о намерении властей страны культивировать белорусский язык. В интервью информационному порталу tut.by он отметил, что "молодежь начинает поворачиваться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи". В то же время, по мнению чиновника, государство должно "создавать условия, чтобы применение языка расширялось".

Учитывая опыт Украины, где усилия государства по расширению применения украинского языка привели к росту напряженности внутри страны, белорусские власти не намерены действовать приказным порядком.

"Не ресурсом каким-то административным, обязывая или продавливая. Надо стимулировать, поощрять, создавать условия, чтобы применение языка расширялось", — сказал Станислав Зась.

Госсекретарь не исключил возможности расширения образования на белорусском языке, но только при наличии такого запроса у граждан.

"Если мы будем поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет", — полагает Станислав Зась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о переводе на белорусский язык преподавания в школах страны истории и географии.

Источник фото: wikimedia.org

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