Власти Белоруссии учтут "опыт Украины" в пропаганде белорусского языка

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о намерении властей страны культивировать белорусский язык. В интервью информационному порталу tut.by он отметил, что "молодежь начинает поворачиваться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи". В то же время, по мнению чиновника, государство должно "создавать условия, чтобы применение языка расширялось".
Учитывая опыт Украины, где усилия государства по расширению применения украинского языка привели к росту напряженности внутри страны, белорусские власти не намерены действовать приказным порядком.
"Не ресурсом каким-то административным, обязывая или продавливая. Надо стимулировать, поощрять, создавать условия, чтобы применение языка расширялось", — сказал Станислав Зась.
Госсекретарь не исключил возможности расширения образования на белорусском языке, но только при наличии такого запроса у граждан.
"Если мы будем поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет", — полагает Станислав Зась.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о переводе на белорусский язык преподавания в школах страны истории и географии.
Источник фото: wikimedia.org
Читайте также
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией
Лукашенко о Путине, рубле, возможной войне и присоединении
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?