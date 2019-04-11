Песков: Россия относится с пониманием к эмоциональным заявлениям Лукашенко

В Кремле с пониманием отнеслись к эмоциональным заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако Москва остается сторонницей другой тональности, более соответствующей союзному характеру отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Он обратил внимание на то, что Россия следует своим договоренностям о Союзном государстве с Белоруссией, поэтому введение каких-либо санкций в ее отношении не рассматривается, несмотря на некоторые существующие разногласия.

"Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем - никакие санкции Россия не вводит, - отметил пресс-секретарь. - Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям".

Песков подчеркнул, что на повестке дня остается ряд "существенных" вопросов, требующих решения, но "как-то ассоциировать их с санкциями или с выкручиваем рук" не самый правильный шаг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на последнем совещании с экономическим крылом правительства Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россию за "санкции против Белоруссии". Лукашенко заявил, что Россия "выкручивает" руки Белоруссии, закрывая свои рынки для белорусских товаров.

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