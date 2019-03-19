Зеленский занял лидирующую позицию в президентской гонке на Украине

Последний социальный опрос показал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной кампании на Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения организации "Передовые правовые инициативы".

Результаты соцопроса говорят о том, что на грядущих президентских выборах за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34% украинцев. Примечательно то, что Зеленский имеет самые высокие рейтинги практически во всех областях Украины. Самый большой показатель одобрения кандидата отмечается в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской области — более 40%.

Поддержка Зеленского на уровне менее 40% отмечена в Херсонской, Закарпатской, Ровенской, Николаевской и Одесской областях. Исследователи отмечают, что на фоне роста предвыборного рейтинга Зеленского популярность остальных кандидатов снижается. В частности Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. За действующего президента Украины готовы проголосовать только 14,22% украинцев, за Тимошенко — 12,9%.

Соцопрос проводился два дня — с 16 по 17 марта. В нем приняли участие более 164 тысяч украинцев старше 18 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовится несколько сфабрикованных уголовных дел. Об этом он рассказал в коротком видео, опубликованном на официальной странице политика в Facebook.

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