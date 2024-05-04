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Развлечения в праздничные дни: какие стендап-концерты ждут москвичей в мае

Какие стендап-шоу можно посетить в мае в Москве

1:33
Шоу-бизнес

Чем комики порадуют любителей стендапа в майские дни в Москве.

Какие стендап-шоу можно посетить в мае в Москве
Фото: https://vk.com/alexei_shcherbakov by ВК-аккаунт Алексея Щербакова is licensed under public domain

6, 20 и 27 мая жители столицы могут посетить "Женский Stand-up" 18+. Перед москвичами выступят участницы телевизионного стендапа "Женский стендап на ТНТ", Labelcom, "Открытый микрофон на ТНТ". Публику ждут смешные шутки и интерактив. Выступающие охотно общаются с аудиторией.

Ранее сообщалось, что комик Алексей Щербаков столкнулся с проблемами после выхода его интервью.

Как сообщает "Вечерняя Москва", Поклонники стендап-комика Андрея Атласа смогут увидеть своего кумира 24 мая в Bolshevik Loft, 18+. Публика знает этого комика по проекту "Открытый микрофон". Стендапер шутит про семейную жизнь и трудности супружества.

Любители провокационных шуток порадует "Черный Stand-up" 18+. Он состоится 1, 12, 18 и 25 мая в увесилительных заведения столицы и точках общепита. Развлекать собравшихся будут четыре профессиональных комика, которые периодически выступают на ТНТ.

23 и 25 мая гостей столичных ДК будет развлекать комик Алексей Щербаков. Популярный стендапер поделится с публикой откровенными монолагами с тонкими жизненными наблюдениями.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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