Комик Алексей Щербаков известен своим острым языком и не боится говорить откровенно. В последнем выпуске шоу "Вопрос ребром" рэпера Басты, Алексей обматерил КВН и сравнил его с новым проектом "Лига городов", где сам выступает в качестве жюри. Из его высказываний можно понять, что он относится к КВН крайне негативно и считает, что новое шоу не отличается от предыдущего, за исключением названия.
Super.ru пишет, что сразу после скандального интервью Щербакова вызвало руководство ТНТ и поставило жесткие условия дальнейшего сотрудничества.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.