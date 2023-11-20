Комик Алексей Щербаков столкнулся с проблемами после выхода его интервью

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Комик Алексей Щербаков известен своим острым языком и не боится говорить откровенно. В последнем выпуске шоу "Вопрос ребром" рэпера Басты, Алексей обматерил КВН и сравнил его с новым проектом "Лига городов", где сам выступает в качестве жюри. Из его высказываний можно понять, что он относится к КВН крайне негативно и считает, что новое шоу не отличается от предыдущего, за исключением названия.

Фото: https://www.instagram.com/p/ChvDUDHrbpQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by Алексей Щербаков

Super.ru пишет, что сразу после скандального интервью Щербакова вызвало руководство ТНТ и поставило жесткие условия дальнейшего сотрудничества.

Вопрос Ребром - Алексей Щербаков