Зеленский заявил о подготовке против него нескольких уголовных дел

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовящейся фабрикации против него нескольких уголовных дел. Об этом он рассказал в коротком видео, опубликованном на официальной странице политика в Facebook.
По словам Зеленского, в отношении него уже готовится уголовное дело об отмывании денег при помощи студии "Квартал". Еще одно уголовное дело в ближайшее время откроет депутат Верховной рады из "одной партии трех букв". Кандидат в президенты не исключил запуска уголовного производства, связанного с тем, что он "якобы в 2002 году на своем автомобили сбил человека в Черниговской области".
Зеленский также узнал о том, что на территории Луганской области "специальные люди" готовят установку политических билбордов в его поддержку. "Очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов", - отреагировал политик.
Помимо этого, добавил он, сотрудники Службы безопасности Украины начали прослушивать его киевский офис, что подтверждает полиция, которая обнаружила возле офиса соответствующую техническую аппаратуру.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский заявил о "войне между Россией и Украиной" в Донбассе и о необходимости начала переговоров между странами для ее прекращения.
Читайте также: Аваков подозревает предвыборный штаб Порошенко в подкупе избирателей
Владимир Зеленский рассказал о "полном взаимопонимании" со спецпредставителем госдепа
В ДНР опровергли побег "ополченочки" на Украину
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.