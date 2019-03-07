Зеленский заявил о подготовке против него нескольких уголовных дел

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовящейся фабрикации против него нескольких уголовных дел. Об этом он рассказал в коротком видео, опубликованном на официальной странице политика в Facebook.

По словам Зеленского, в отношении него уже готовится уголовное дело об отмывании денег при помощи студии "Квартал". Еще одно уголовное дело в ближайшее время откроет депутат Верховной рады из "одной партии трех букв". Кандидат в президенты не исключил запуска уголовного производства, связанного с тем, что он "якобы в 2002 году на своем автомобили сбил человека в Черниговской области".

Зеленский также узнал о том, что на территории Луганской области "специальные люди" готовят установку политических билбордов в его поддержку. "Очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов", - отреагировал политик.

Помимо этого, добавил он, сотрудники Службы безопасности Украины начали прослушивать его киевский офис, что подтверждает полиция, которая обнаружила возле офиса соответствующую техническую аппаратуру.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский заявил о "войне между Россией и Украиной" в Донбассе и о необходимости начала переговоров между странами для ее прекращения.

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