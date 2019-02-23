Аваков подозревает предвыборный штаб Порошенко в подкупе избирателей

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал начало расследования по делу о подкупе избирателей предвыборным штабом Петра Порошенко в рамках предстоящих президентских выборов, об этом сообщает издание "Зеркало недели".

По словам Авакова, ведомство приступило к проверке заявления Юлии Тимошенко, в котором штаб нынешнего президента страны обвиняется в использовании "сеточной" технологии подкупа избирателей.

По предварительной информации, подкуп избирателей ведется за счет средств из государственного бюджета. Общая сумма, выделенная на эти цели, отметил Аваков, может достигать более 55 миллионов долларов.

Глава ведомства уточнил, что штаб Порошенко планирует охватить от 700 тысяч до 6 миллионов избирателей. "Только агитаторов - 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом и 1 тысяча - премия, если кандидат выиграет", - рассказал Аваков и добавил, что по всем установленным фактам будут открыты уголовные дела, проведены необходимые обыски и экспертизы.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. По последним данным опросов, лидирует в рейтинге кандидатов шоумен Владимир Зеленский (17,5%). За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 13% избирателей.

Ранее "Правда.Ру" писала о высокой вероятности того, что Петр Порошенко будет избран на новый срок. Украинская власть стремится добиться победы нынешнего главы государства всеми доступными способами.

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