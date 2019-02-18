Как украинцев вынудят снова избрать Порошенко

Велика вероятность, что действующий президент Украины Петр Порошенко будет избран на новый срок. Украинская власть стремится добиться победы нынешнего главы государства всеми доступными способами.
Так, например, в начале февраля на Украине произошло главное изменение в сфере жилищно-коммунальных услуг в этом году. Отныне выплата субсидий на оплаты этих самых услуг будет осуществляться наличными деньгами. Раньше же, напомним, сумма скидки просто указывалась в квитанции, и распорядиться этими деньгами граждане Украины никак не могли. Нововведение стартует 1 марта — аккурат перед президентскими выборами. И, в памяти рядовых жителей страны, это будут не просто "государственные деньги", а деньги, выделенные им чуть ли не лично Петром Порошенко.
Согласно официальным данным, с 2014 года на Украине в разы выросло число внутренних мигрантов. Люди бежали от войны на юго-востоке страны, на Донбассе. Речь идет о как минимум миллионе беженцев, голосами которых нынешняя украинская власть готова манипулировать. Так, например, еще в январе текущего года на своей странице в социальной сети Facebook переселенец Дмитрий Коробко написал, что решил отдать свой голос на выборах президента страны. Но не тут-то было — мужчина не нашел своего имени в реестре избирателей ни по своему старому адресу, ни по временному. Примечательно, что украинские средства массовой информации писали еще о нескольких подобных инцидентах.
Любопытно, что действующий президент Украины Петр Порошенко и его команда намерены купить избирателей не только субсидиями на оплату услуг ЖКХ, но и напрямую. Так, чем глубже от столицы в провинцию, тем чаще встречаются истории о том, что голос рядовых граждан Украины организаторы президентских выборов пытаются купить за 1 тысячу гривен. Учитывая сложную экономическую ситуацию в современной Украине, есть вероятность, отметим, что многие украинцы на такую сомнительную авантюру согласятся.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике собираются подарить Петру Порошенко самую настоящую медаль. Отлита награда будет из осколков боевых снарядов Вооруженных сил Украины, а называться будет, что примечательно, "медалью Иуды".
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