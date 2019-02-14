В ДНР готовят Порошенко "медаль Иуды" из осколков снарядов

В самопровозглашенной Донецкой народной республике решили наградить действующего президента Украины Петра Порошенко медалью.

Об этом общественности рассказал глава центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов.

По словам Муратова, идея наградить Петра Порошенко медалью поступила якобы от рядовых жителей самопровозглашенной ДНР — тех, что чуть ли не ежедневно под снарядами Вооруженных сил Украины. Недовольные жизнью жители республики много думали о том, каким образом эти снаряды можно вернуть украинскому президенту. В итоге они решили отлить из них медаль и послать Петру Порошенко.

Медаль, что примечательно, рассказывает Алексей Муратов, будет называться "медаль Иуды". Осталось, делится глава центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика", придумать, каким именно образом доставить ее нынешнему президенту Украины.

Напомним, что Иуда Искариот, пожалуй, самый знаменитый предатель за всю историю человечества. Согласно Библии, Иуда, один из апостолов самого Иисуса Христа, предал своего учителя за 30 монет. Загадка его перехода от апостольства к предательству — сюжет многочисленных богословских и художественных произведений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в войне на Донбассе Вооруженные силы Украины выдают старое советское оружие за модернизированное новое. Об этом рассказали представители самопровозглашенной Луганской народной республики.

Читайте также:

Российская поисковая система "похоронила" Порошенко