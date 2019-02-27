Владимир Зеленский рассказал о "полном взаимопонимании" со спецпредставителем госдепа

В Киеве прошла встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. На встрече также присутствовала посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

"Вчера провел встречу со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. Он отличный дипломат и давний друг нашего государства. На встрече обсуждали важные вопросы совместно с послом США в Украине Мари Йованович", — опубликовано в официальной группе "Команды Зеленского" в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что Владимир Зеленский и Курт Волкер пришли к "полному взаимопониманию" по всем вопросам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о намерении Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным, в случае победы на президентских выборах в марте 2019 года.

Также "Правда.Ру" сообщала читателям, что Владимир Зеленский занял лидирующую позицию в списке кандидатов на пост президента Украины.

Фото: Facebook

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