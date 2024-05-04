Кое-что о мисселинге

Мисселинг — обман граждан с использованием социальной инженерии и финансовых продуктов. Жертвы осознают проблему с опозданием, когда приходит требование о внесении крупного платежа.
Средний накопленный платеж по группе пострадавших составляет 408 тысяч рублей. Страховой продукт, предлагаемый банками, фактически является обманом. Граждане подписывают утверждения, которые не могут быть правдивыми из-за отсутствия сравнения с полной информацией. Крупные банки выступают агентами собственных дочерних страховых компаний или договариваются с чужими компаниями. Жертвы мисселинга обращаются к омбудсмену, но сталкиваются с трудностями в борьбе с легальными финансовыми организациями.
Артист раскрыл подробности личной жизни.