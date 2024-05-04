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Кое-что о мисселинге

Мисселинг как новый страховой случай

0:47
Страхование

Мисселинг — обман граждан с использованием социальной инженерии и финансовых продуктов. Жертвы осознают проблему с опозданием, когда приходит требование о внесении крупного платежа.

Мисселинг как новый страховой случай
Фото: unsplash.com by Christian Langballe langballe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Средний накопленный платеж по группе пострадавших составляет 408 тысяч рублей. Страховой продукт, предлагаемый банками, фактически является обманом. Граждане подписывают утверждения, которые не могут быть правдивыми из-за отсутствия сравнения с полной информацией. Крупные банки выступают агентами собственных дочерних страховых компаний или договариваются с чужими компаниями. Жертвы мисселинга обращаются к омбудсмену, но сталкиваются с трудностями в борьбе с легальными финансовыми организациями.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Мисселинг как новый страховой случай
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