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Новый законопроект о списание ипотечных долгов: освобождение при продаже ниже рыночной цены

Ипотечных должников освободят от долгов

1:18
Недвижимость

Законопроект, разработанный Генпрокуратурой, предлагает списание остатка ипотечного долга в случае продажи залогового имущества по цене ниже первоначальной стоимости. Обсуждение проекта состоялось на совещании у Уполномоченного по правам человека, сообщает "Российская газета". Светлана Разворотнева, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, уточнила, что при такой продаже долг считается полностью погашенным, независимо от цены. Она подчеркнула необходимость такого закона, так как часто люди теряют жилье, но остаются с долгами.

Ипотечных должников освободят от долгов
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Кирилл Кулаков, президент "Региональной ассоциации оценщиков", объяснил, что банки стремятся продать неликвидные активы быстро, часто за 80% от рыночной стоимости. Эту цену определяет банковский оценщик. Если квартира продаётся на торгах выше начальной цены, разницу возвращают заемщику. Если интерес отсутствует, цена снижается: сначала на 10-15%, потом еще на 20%. В итоге имущество может уйти за 40% от первоначальной стоимости. Кулаков считает, что списание долга поможет снизить долговую нагрузку на граждан.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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