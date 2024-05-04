Новый законопроект о списание ипотечных долгов: освобождение при продаже ниже рыночной цены

Ипотечных должников освободят от долгов

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Законопроект, разработанный Генпрокуратурой, предлагает списание остатка ипотечного долга в случае продажи залогового имущества по цене ниже первоначальной стоимости. Обсуждение проекта состоялось на совещании у Уполномоченного по правам человека, сообщает "Российская газета". Светлана Разворотнева, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, уточнила, что при такой продаже долг считается полностью погашенным, независимо от цены. Она подчеркнула необходимость такого закона, так как часто люди теряют жилье, но остаются с долгами.

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Кирилл Кулаков, президент "Региональной ассоциации оценщиков", объяснил, что банки стремятся продать неликвидные активы быстро, часто за 80% от рыночной стоимости. Эту цену определяет банковский оценщик. Если квартира продаётся на торгах выше начальной цены, разницу возвращают заемщику. Если интерес отсутствует, цена снижается: сначала на 10-15%, потом еще на 20%. В итоге имущество может уйти за 40% от первоначальной стоимости. Кулаков считает, что списание долга поможет снизить долговую нагрузку на граждан.