Страховщики саботируют "потолок цен" на российские энергоресурсы

Потолок цен на российскую нефть, введенный странами Запада, не работает во многом по причине саботажа страховыми компаниями.
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (P&I Clubs) заявляет, что все больше судов и связанных с ними услуг уходят в параллельную торговлю. Это является прямым следствием введения режима, который налагает строгие ограничения и обязательства для организаций, работающих в рамках G7. После введенных ограничений около 800 танкеров перестали пользоваться услугами группы страховщиков. Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России вступило в силу 5 декабря 2022 года.
Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.
Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.
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