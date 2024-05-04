Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила проезда круговых перекрестков в России: что изменилось для водителей
Певица Кети Топурия поделилась редкими снимками с сыном и дочерью от разных браков
Использование газовых плит может быть опасно
Кинологи назвали породы собак-долгожителей
Певица Ольга Бузова заявила о своих политических амбициях: "Я вторая после Путина!"
Президент Сербии допустил увеличение в два раза объема торговли с Китаем
Древние люди в Германии в качестве консервов могли использовать черепах
Селена Гомес продолжает публиковать фото с возлюбленным против воли поклонников
Дрессировщик Куклачев из больницы сообщил о своем скором возвращении на сцену
Страховщики саботируют "потолок цен" на российские энергоресурсы

"Потолок цен" на российскую нефть срывают страховые компании

1:11
Страхование

Потолок цен на российскую нефть, введенный странами Запада, не работает во многом по причине саботажа страховыми компаниями. 

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (P&I Clubs) заявляет, что все больше судов и связанных с ними услуг уходят в параллельную торговлю. Это является прямым следствием введения режима, который налагает строгие ограничения и обязательства для организаций, работающих в рамках G7. После введенных ограничений около 800 танкеров перестали пользоваться услугами группы страховщиков. Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России вступило в силу 5 декабря 2022 года.

Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. 

Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Удаляем пень с помощью соли
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Мнение косметологов о применении йода для борьбы с прыщами
Кассовые сборы российского кино за рубежом выросли в 2 раза
В яичной скорлупе много кальция
Певица Орбакайте процитировала слова Пугачёвой после отмены концертов в России
Ипотечных должников освободят от долгов
Какие стендап-шоу можно посетить в мае в Москве
Балерина Волочкова в резкой форме ответила пытающейся ее спасти Кудрявцевой
Боня предложила отправиться с ней на Каннский фестиваль за шесть миллионов рублей
Как правильно приседать с собственным весом? Ответил фитнес-тренер
Мисселинг как новый страховой случай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников