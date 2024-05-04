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Как правильно приседать с собственным весом? Ответил фитнес-тренер

1:45
Спорт

Фитнес-тренеры Владимир Пархоменко и Константин Гевурков рассказали, как нужно приседать с собственным весом.

Как правильно приседать с собственным весом? Ответил фитнес-тренер
Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Отметим, что во время упражнения работают квадрицепсы, передняя задняя и внутренняя поверхности бедра, ягодичная мышца, поясничная мышца, мышцы спины, а также камбаловидные и икроножные мышцы. А если приседать 100 раз в день, можно сжечь более 200 калорий.

Классические приседания можно делать с вытянутыми вперед руками или сцепив руки перед грудью. Второй способ удобнее, поскольку не нужно следить за высотой рук.

Для этого встаньте прямо, выровняв спину. Затем нужно свести лопатки, поставить ступни чуть шире таза (бедер). После сделать вдох, напрячь мышцы живота и спины и начать опускаться. При этом бедра нужно отвести назад. Выполнить присед нужно до нижней точки. Глубина приседа должна быть такой, чтобы пятки не отрывались от пола, а спина могла оставаться ровной. Колени и стопы во время движения должны быть на одной линии. Сделав выдох, начните подниматься из нижней точки.

"Темп может быть такой: на два счета опускаетесь, на один встаете. Увеличить нагрузку можно за счет количества повторений, скорости выполнения движения или дополнительного отягощения", — уточнил Пархоменко.

Гевурков добавил, что ошибки при приседаниях объясняются недостаточной эластичностью мышц, неправильной постановкой ног и другими причинами.

Частые ошибки: неправильное положение колен; подкручивание таза в нижней точке; отрыв пяток от пола.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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