Лукашенко выступил за единую валюту России и Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что поддерживает идею создания общей российско-белорусской валюты и согласен, чтобы ее эмиссионный центр находился в Российской Федерации.

— Не важно, где он будет, пусть в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет, — сказал президент на встрече с экспертами и представителями СМИ 1 марта в Минске.

Лукашенко считает необходимым оставить новой валюте привычное название — рубль.

— Это будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, — подчеркнул президент.

При этом, возможность "поглощения" Белоруссии Россией Лукашенко исключает, не видя со стороны Москвы подобных намерений. Кроме того, президент убежден, что белорусы не поддержат такого слияния. В поддержку этого тезиса он приводит данные социологических опросов.

— Белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в одной квартире, — констатировал глава Белоруссии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился убрать с казахстанской валюты все надписи на русском языке.

Источник фото: president.gov.by

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